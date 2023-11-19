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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

Ирина Егорова
15:54 19.11.2023
Активность вулкан начал проявлять еще в начале недели – 14 ноября, выброс пепла произошел 17 ноября.
© Видео: paulodelsolar11, Х © Фото: paulodelsolar11, Х
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В центре Мексики проснулся  вулкан Попокатепетль, сообщила газета El Pais. Мощный взрыв попал на видео. 

Вулкан начал проявлять активность в начале недели, 14 ноября, а выбросил пепел - 17 ноября. Столб пепла, который поднялся на несколько километров, направился к югу и юго-западу от кратера. Вулкан продолжает извергаться и по сей час.

В последний раз вулкан извергался в феврале этого года. 

Попокатепетль является второй по высоте горой в стране, его высота над уровнем моря превышает 5400 метров. Возраст вулкана может составлять свыше 20 млн лет. К северо-западу от вулкана располагается город Мехико, с общим населением более 20 миллионов человек.

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