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Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Максим Крюков
15:50 19.11.2023
Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в онлайн-формате на следующей неделе, 22 ноября.
Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Владимир Путин намерен принять участие в онлайн-саммите стран Группы двадцати, который будет организован Индией и пройдет в среду, 22 ноября. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие», - сказал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Тема выступления главы государства на виртуальной встрече «Большой двадцатки» пока не называется. Впервые за долгое время Владимир Путин и лидеры стран Запада могут стать участниками одного и того же мероприятия.

В пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ готовится к участию в виртуальном саммите G20. Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели уже разослал приглашения на онлайн-встречу «Большой двадцатки» и выразил надежду, что в ней будут участвовать как можно больше лидеров стран объединения.

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