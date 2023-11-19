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Business Insider: «Ланцеты» стали главной угрозой для ВСУ

Максим Крюков
15:15 19.11.2023
Авторы материала восхитились мощью и возможностями российского беспилотника, боеголовки которого детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.
Business Insider: «Ланцеты» стали главной угрозой для ВСУ
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали главной угрозой для вооруженных формирований украинских националистов в зоне специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Business Insider.

Обозреватели издания восхитились мощью улучшенного образца барражирующего боеприпаса, который успешно наносит удары по военной технике, поставленной Киеву странами Запада.

«По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро», - передает сообщение телеканал «360».

Журналисты уточнили, что «Ланцет» способен обходить все препятствия на пути к объекту противника и не сталкивается напрямую с его корпусом. При этом авторы публикации отметили, что, несмотря на небольшой размер, беспилотники уничтожают танки и легкобронированные машины, в том числе американские БМП Bradley.

«Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», - говорится в материале.

Ранее командир разведгруппы с позывным «Крестный» описал бой, в котором Leopard был уничтожен нашим «Ланцетом». За уничтожение украинского танка немецкого производства бойцы ВС РФ получили сертификат на миллион рублей. Военнослужащий также рассказал, что на счету его подразделения танки, боевые машины пехоты, системы ПВО и радиолокационные станции.

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