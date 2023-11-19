СК: ачинского подростка после школы топором убил одноклассник

Подросток вынес тело убитого в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду.

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Ачинского школьника убил топором его одноклассник, к такому выводу пришли правоохранители по результатам предварительного расследования, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, 12-летний школьник не вернулся домой 16 ноября. Обеспокоенная мама ребенка обратилась в полицию, поиски продолжались два дня.

Накануне, 18 ноября, его тело со следами от ударов топором нашли в реке Мазулька.

По данным следствия, мальчик пришел к другу после занятий в школе. Ребята поссорились, погибший в ходе скоры оскорбил сверстника, тогда он взял топор и ударил одноклассника по затылку.

«После осознания содеянного, подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду», - рассказали в СК.

Также следователям поступила информация, что к делу может быть причастен отчим друга убитого, однако впоследствии эти данные не подтвердились.