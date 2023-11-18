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СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске

Анна Назайкина
17:06 18.11.2023
В доме у реки следователи также обнаружили рюкзак погибшего.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет показал кадры с места обнаружения тела школьника в реке в городе Ачинск Красноярского края.

Кроме того, было опубликовано видео из дома друга погибшего, где следователи нашли следы крови мальчика и его рюкзак.

Напомним, ребенок не вернулся домой после уроков в минувший четверг, 16 ноября. Мама мальчика пыталась найти его сама, позже она обратилась в полицию.

Спустя два дня его тело нашли с признаками насильственной смерти - с ранами и следами от ударов топором.

СК сообщил, что в настоящий момент на причастность к делу проверяют его друга и отчима друга. 

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