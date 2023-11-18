СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске

В доме у реки следователи также обнаружили рюкзак погибшего.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет показал кадры с места обнаружения тела школьника в реке в городе Ачинск Красноярского края.

Кроме того, было опубликовано видео из дома друга погибшего, где следователи нашли следы крови мальчика и его рюкзак.

Напомним, ребенок не вернулся домой после уроков в минувший четверг, 16 ноября. Мама мальчика пыталась найти его сама, позже она обратилась в полицию.

Спустя два дня его тело нашли с признаками насильственной смерти - с ранами и следами от ударов топором.

СК сообщил, что в настоящий момент на причастность к делу проверяют его друга и отчима друга.