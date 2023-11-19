Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке

© Видео: auto_42, VK © Фото: auto_42, VK

Момент падения дерева на автомобиль с четырьмя людьми внутри в Новокузнецке попал на камеры. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах тополь из-за мощного порыва ветра начинается наклоняться, машина продолжает ехать. В момент, когда легковушка проезжает максимально близко к дереву, автомобиль практически полностью останавливается, и дерево падает на него.

Трагедия произошла сегодня на Горьковской улице. В результате случившегося два человека - водитель и пассажир на переднем сиденье, погибли на месте.

Еще два человека, которые находились на задних сиденьях, выжили, сейчас они находятся в больнице.