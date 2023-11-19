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Миссис Вселенная-2016 считает, что стандарты красоты сильно изменились

Владимир Рубанов
13:17 19.11.2023
Участие в обычных конкурсах трансгендеров и бодипозитивных моделей вредит индустрии красоты, считает Надежда Лысенко.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Camilo Freedman, dpa, Global Look Press
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Обладательница титулов «Миссис Вселенная-2016», «Миссис Россия-2016», «Миссис Москва-2016» Надежда Лысенко оценила конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023», который закончился победой участницы из Никарагуа.

За звание вместе со всеми боролись два трансгендера - из Нидерландов и Португалии, а также 22-летняя медсестра Джейн Гаретт из Непала с далекими от принятых в модельном мире параметрами. Плюс-сайз модель стала первой бодипозитивной победительницей конкурса красоты в странах Азии.

По словам Лысенко, за последние годы стандарты красоты сильно изменились.

«Ведь если мы вернемся к советским конкурсам красоты - там были даже другие типажи фигур у девушек. Они были. Скажем так, более плотные, наверное. И фигура была - “гитара”. Сейчас у нас расширились границы и появилась возможность принять участие девушкам, например, от 160 см, то есть не таких высоких, как раньше», сказала она.

Участие в обычных конкурсах наравне со всеми трансгендеров и бодипозитивных моделей вредит индустрии красоты, считает Надежда Лысенко.

«На мой взгляд, это должны быть абсолютно отдельные конкурсы, может быть даже отдельные конкурсы бодипозитива, которые не вписываются в рамки стандартов конкурсов красоты», - сказала Лысенко.

72-й международный конкурс прошел в Сальвадоре. В тройку лидеров вошли девушки из Австралии и Таиланда. Россиянка Маргарита Голубева не дошла до финала.

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