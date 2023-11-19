Многие «солдаты удачи» не знают о реальном положении дел.

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Многие прибывшие воевать на Украину иностранные наемники уезжают обратно к себе домой, когда видят реальное положение дел. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил один из боевиков киевского режима.

«Почти половина людей все увидела и сказала: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались"», - рассказывает украинский военный.

По его словам, некоторые наемники приезжают из-за «романтики войны» или за «хорошей строчкой в резюме».

«Как правило, они не осознают, во что ввязываются. Представляют все как перестрелку», - отмечает боевик.

Часто наемники не осознают, сколько применяется артиллерии.

«Можешь вообще не увидеть врага», - добавляет он.

Напомним, недавно директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что на стороне Украины на данный момент действуют 13 европейских частных военных компаний и члены девяти иностранных прокси-формирований. Известно об около 800 наемниках из 35 стран.