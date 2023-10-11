Глава ФСБ Бортников заявил о 13 европейских ЧВК, воюющих на Украине

На территории Украины зафиксировано присутствие около 800 наемников из 35 стран.

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На стороне Украины на данный момент действуют 13 европейских частных военных компаний (ЧВК) и члены девяти иностранных прокси-формирований. Известно об около 800 наемниках из 35 стран. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

«Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований... Установлены 794 наемника из 35 стран мира», - заявил Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ.

Также Бортников в ходе заседания заявил, что из-за действий украинских диверсантов происходила остановка второго энергоблока Курской атомной электростанции.