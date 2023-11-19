Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии
Глава оборонного ведомства в День ракетных войск и артиллерии выразил уверенность в том, что военнослужащие и впредь будут способствовать укреплению безопасности государства.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии.
Глава оборонного ведомства пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо России.
Министр выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут приумножать славные традиции своих предшественников, совершенствовать мастерство и способствовать укреплению боеспособности и безопасности государства.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.