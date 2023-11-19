Армия Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии Глава оборонного ведомства в День ракетных войск и артиллерии выразил уверенность в том, что военнослужащие и впредь будут способствовать укреплению безопасности государства. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава оборонного ведомства пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо России. Министр выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут приумножать славные традиции своих предшественников, совершенствовать мастерство и способствовать укреплению боеспособности и безопасности государства. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика