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Newsweek: администрация Байдена владеет Украиной и ее успехами и неудачами

Владимир Рубанов
07:52 14.11.2023
В то же время у американцев нет стратегии для успеха Киева. Речь идет о том, будут ли вообще США придерживаться этого курса на Украине, сказал журналу сотрудник Конгресса.
Newsweek: администрация Байдена владеет Украиной и ее успехами и неудачами
© Фото: Николай Лазаренко, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости
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Администрация Байдена владеет Украиной и ее успехами или неудачами из-за политики, пишет американский журнал Newsweek, приводя мнения конгрессменов и аналитиков. Поэтому до ноября 2024 года у Вашингтона есть все стимулы поддерживать Киев, обеспечивать финансирование Украины и изображать эту политику как успех.

Но у американцев нет стратегии для успеха Киева. Речь идет о том, будут ли вообще США придерживаться этого курса на Украине, сказал журналу сотрудник Конгресса. По его словам, «что Украине действительно нужно для победы, так это чтобы мы поднялись на ступеньку выше. Но цифры и время не на их стороне».

По мере того как 2023 год подходит к концу, долгожданное контрнаступление Украины терпит неудачу. Киев неоднократно предупреждал о долгом конфликте, но неясно, сколько его западных партнеров готовы к ней.

Конфликт на Украине идет не очень хорошо, сказал изданию сотрудник Конгресса. По его словам, чтобы Украина одержала победу таким способом, который точно является победой, а не тем, что просто объявляют победой, Вашингтону нужно не только придерживаться выбранного курса - его нужно усилить на порядок.

Американцы поддерживают Украину не потому, что они хорошие люди и хотят помогать другим, а потому что считают это проблемой интересов безопасности Америки в Европе. Кроме того, снижение поддержки Киева - удар по американской оборонно-промышленной базе, который следует объяснять с некоторой деликатностью, «потому что вы не хотите, чтобы это звучало так, будто мы наживаемся на войне», пишет журнал.

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