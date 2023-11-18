Российские военные в районе Курдюмовки уничтожили украинский БМП
Вражескую машину вывели из строя при помощи ПТРК.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие уничтожили украинскую бронированную технику в районе поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что бойцы «Южной» группировки войск вывели из строя вражескую боевую машину пехоты. По ней ударили управляемой ракеты из ПТРК.
Ранее в МО РФ показали кадры боевой работы десантников с противотанковым ракетным комплексом в районе Артемовска.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.