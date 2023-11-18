Десантники под Артемовском из ПТРК уничтожили украинских боевиков
Врага обнаружили с помощью средств воздушной разведки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы десантников с противотанковым ракетным комплексом в зоне специальной операции в районе Артемовска. Разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону российских позиций группы украинских боевиков.
Данные о противнике сразу же передали расчету противотанковых ракетных комплексов. Меткий пуск управляемой ракеты уничтожил противника.
После удара расчет немедленно сменил огневую позицию. Это сделали, чтобы не попасть под ответный огонь.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.