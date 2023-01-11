На Украине умер актер из сериала «Ликвидация»

Михаил Дроботов скончался в возрасте 64 лет.

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В Одессе в возрасте 64 лет скончался советский и украинский актер театра, кино и телевидения, режиссер одесского Театра на Чайной Михаил Дроботов. В России он известен по роли в популярном сериале «Ликвидация».

«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», - написала в Facebook* актриса Одесского областного академического драмтеатра Елена Ященко.

Сообщается, что Дроботов умер еще 6 января. Причина смерти не сообщается.

Напомним, сегодня также стало известно о кончине последнего короля Греции Константина II. В последнее время бывший монарх был прикован к инвалидной коляске.

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