В последнее время бывший монарх был прикован к инвалидной коляске.

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В отделении реанимации частной больницы в Афинах на 83 году жизни скончался последний король Греции Константин II. Ранее он перенес инсульт, а также у него обнаружили COVID-19, сообщает Associated Press.

Сообщается, что в последнее время Константин II был прикован к инвалидной коляске. Его в критическом состоянии доставили в больницу «Игия» семь дней назад.

Отметим, Константин II взошел на престол в 1964 году. Спустя три года в Греции произошел военный переворот, и королю пришлось бежать из страны. Позже в стране отменили монархию. До 2013 года экс-король жил с семьей в Лондоне. Потом королевская семья переехала в Грецию.

Последний греческий король являлся троюродным братом британского монарха Карла III. Также он был родственником Константина - сына российского императора Николая I. Жена Константина II Анна-Мария является сестрой королевы Дании Маргрете II.