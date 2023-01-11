Опубликованы кадры из салона автобуса в Красноярске, где насмерть зажало пенсионерку

На кадрах видно, как женщина медлит перед посадкой в общественный транспорт, а когда начинает заходить, автобус резко трогается с места.

© Видео: krasntop, Telegram, Госавтоинспекция Красноярска © Фото: krasntop, Telegram, Госавтоинспекция Красноярска

В сети появились кадры из салона автобуса, водитель которого начал движение до того, как пенсионерка закончила посадку в транспорт. Видео от Госавтоинспекции Красноярска опубликовал Telegram-канал «Красноярск с огоньком».

На кадрах видно, что 85-летняя женщина сначала некоторое время медлит, стоя перед открытыми дверями автобуса. Когда же она одной ногой шагает в транспорт, водитель резко трогается, закрывая двери на ходу. В результате ими зажало сначала ногу, а потом сумку потерпевшей. В результате падения пенсионерка попала под задние колеса автобуса.

Согласно опубликованному сообщению МВД Красноярского края, женщина от полученных травм скончалась. На месте происшествия детали гибели пенсионерки выясняет оперативно-следственная группа.