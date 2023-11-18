В стране и мире Участники АТЭС согласовали итоговую декларацию с учетом позиций России Ян Брацкий Саммит АТЭС состоялся в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября этого года. © Фото: Michael Ho Wai LeeKeystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества смогли согласовать итоговую декларацию саммита в Сан-Франциско с полным учетом позиций России. Об этом сообщил глава нашей делегации вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Декларация принята путем консенсуса», - цитирует его RT. Во время работы на полях саммита АТЭС в США глава российской делегации ознакомил других участников с прогрессом и диверсификацией отечественной экономики. Вице-премьер также поделился низкими значениями безработицы и ростом доходов населения. Экспертное мнение и аналитика