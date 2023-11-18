В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участники АТЭС согласовали итоговую декларацию с учетом позиций России

Ян Брацкий
02:04 18.11.2023
Саммит АТЭС состоялся в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября этого года.
Участники АТЭС согласовали итоговую декларацию с учетом позиций России
© Фото: Michael Ho Wai LeeKeystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества смогли согласовать итоговую декларацию саммита в Сан-Франциско с полным учетом позиций России. Об этом сообщил глава нашей делегации вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Декларация принята путем консенсуса», - цитирует его RT.

Во время работы на полях саммита АТЭС в США глава российской делегации ознакомил других участников с прогрессом и диверсификацией отечественной экономики. Вице-премьер также поделился низкими значениями безработицы и ростом доходов населения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:11 В стране и мире
В Кремле сообщили о подготовке России к участию в виртуальном саммите G20
21:00 В стране и мире
Видео
Неизвестные со стрельбой похитили 300 миллионов рублей в Москве
20:17 В стране и мире
Видео
Путин ответил строками из песни Высоцкого о запрете Европой русской культуры
17:29 В стране и мире
Видео
В Калининграде иномарка влетела в остановку, погибла 7-летняя девочка
16:38 В стране и мире
Петицию против закрытия границы с Россией подписали тысячи жителей Финляндии
Популярное
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.