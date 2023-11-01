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В МЧС предупредили о рисках предложений «серых» турфирм о походах на Ключевской

Максим Крюков
08:48 01.11.2023
Как отметили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю, нет никакой гарантии, что компании смогут обеспечить безопасность туристов в таких походах.
© Видео: kbgsras, Telegram © Фото: kbgsras, Telegram
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Жителей и туристов полуострова Камчатка призвали не приближаться к извергающемуся вулкану Ключевской, и тем более не совершать на него восхождений. Это может быть опасно для жизни и здоровья. Об этом заявили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что в Интернете стали появляться предложения так называемых «серых» турфирм, которые готовы отвезти желающих к извергающемуся вулкану.

«Однако нет никакой гарантии, что они смогут обеспечить безопасность людей в этих походах», - подчеркнули в ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Также отмечается, что в настоящее время на Ключевской сопке продолжается вершинное эффузивно-эксплозивное извержение. В любой момент возможны пепловые выбросы высотой до 12 тысяч метров.

Ранее администрация Усть-Камчатского района приняла решение временно закрыть образовательные учреждения в поселках Ключи и Усть-Камчатск. По данным Единой дежурной диспетчерской службы района, пепловый поток уходит южнее Ключей и пока угрозы для населенных пунктов и людей не представляет.

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