Оверчук рассказал о реакции Байдена на российскую делегацию на саммите АТЭС

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Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовали президент США Джо Байден и его жена Джилл вежливо и в соответствии с протоколом, рассказал глава российской делегации зампред правительства Алексей Оверчук.

«Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались», - цитирует РИА Новости вице-премьера.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходил в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. В последний день работы форума участники смогли согласовать итоговую декларацию путем консенсуса и с полным учетом позиций России.