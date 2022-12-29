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Очевидцы сообщили о мужчине, стрелявшем из окна квартиры в Подмосковье

Ян Брацкий
12:30 29.12.2022
Как заверили очевидцы, стреляет житель одной из квартир на шестом этаже.
Очевидцы сообщили о мужчине, стрелявшем из окна квартиры в Подмосковье
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на Южной улице в Московской области. Как сообщили очевидцы, подозреваемый ведет огонь из пневматического ружья. Отмечается, что несколько автобусов получили повреждения стекол.

«Автобусы встали, страшно выходить. Человек стреляет из окна на шестом этаже. Все стекла разбиты, три автобуса встали», - приводит Telegram-портал MOW слова очевидца.

О пострадавших пока не сообщается. Официального подтверждения ЧП не поступало. На место предполагаемого происшествия следуют наряды полиции.

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