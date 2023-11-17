Оверчук рассказал участникам саммита АТЭС о росте российской экономики

Глава российской делегации также отметил, что рост экономики происходит за счет перерабатывающих отраслей, а не добывающих.

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Российская делегация во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком рассказала участникам саммита АТЭС в Сан-Франциско о росте и диверсификации экономики России. Об этом сообщили RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растёт, диверсифицируется», - сказал Оверчук.

Он добавил, что достижения российской экономики связаны с перерабатывающими отраслями, а не добывающими, рост происходит за счет промышленности. Вице-премьер также поделился рекордно низкими значениями безработицы в стране и наблюдающимся ростом доходов населения.

Накануне в США прибыла делегация России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Москва поставила задачу обсудить в рамках форума вопросы экономического развития стран АТР и формирование торговых и инвестиционных связей в регионе.