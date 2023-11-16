Посол Викторов: эвакуацию россиян из Газы планируют завершить через 2-3 дня

Дипломат отметил, что вывод людей из анклава осуществляется небольшими группами около 100 человек.

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Эвакуацию россиян из сектора Газа планируется завершить в ближайшие два-три дня. Об этом в беседе со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Уже согласован выход 2/3 общего количества российских граждан и членов их семей. Два-три дня нам осталось для того, чтобы этот процесс завершить», - подчеркнул дипломат.

Анатолий Викторов отметил, что эвакуация осуществляется небольшими группами около 100 человек. Все желающие покинуть сектор Газа числятся в необходимых списках.

Напомним, выход граждан России из анклава начался несколько дней назад. Эвакуация проводится через КПП «Рафах» на границе с Египтом.