Зеленский ввел новые санкции против россиян

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Владимир Зеленский подписал два новых указа с перечнем организаций и лиц, подвергающихся санкциям. В список были включены глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщается на сайте украинской администрации. Под персональные санкции попали также бывший премьер Украины Николай Азаров, бывший депутат Рады Олег Царев и экс-губернатор Иркутской области Дмитирй Мезенцев.

Под обновленные ограничения Украины попали 108 физических лиц и 37 компаний. По данным издания «Ведомости», в перечень вошли в основном российские благотворительные фонды. Для физлиц ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.

Ограничения введены на сроки в 5 и 10 лет и подразумевают в том числе конфискацию активов.

В прошлый раз санкционные списки Зеленского пополнили 33 граждан и 225 компаний из России.