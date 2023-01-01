Девочки из ЛНР и ДНР спели с Зарой, Рыбиным и Кормухиной на одной сцене

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Певица Зара выступила на одной сцене с Ксюшей из Донецка в эфире телеканала «Звезда». Она очень любить петь, это помогает отвлечься в трудную минуту и даже никогда не бояться.

Однажды на Пасху на улице послышались громкие хлопки. Девочка подумала, что это фейерверк и побежала посмотреть. Именно в этот момент над домом сбили беспилотник и осколки разлетелись по соседским огородам. Ксюша чудом не пострадала. Ее мама говорит, что за последние восемь лет чувство страха у людей притупилось. Девочка, как и все ее земляки, мечтает, чтобы мир пришел в каждый дом.

Виктор Рыбин спел с Марией Кандауровой из ЛНР. Она - то самое, опаленное обстрелами, поколение Донбасса, которое другой жизни не знает. Под ударами боевиков они ходят в детский сад и школу, знают, как выглядят мины-«лепестки», где и как укрыться от снарядов.

Именно это спасло Машу летом, когда рядом взорвали склад боеприпасов. Папа Маши - школьный учитель – самая мирная профессия на Земле, но в феврале этого года и ему пришлось взять в руки оружие.

Ольга Кормухина выступила дуэтом с Анной Бокий. Несмотря на свой юный возраст, Анна успела стать «Мисс очарование» ЛНР и покорить жюри международного песенного конкурса «Сердце Европы» в Париже. Но ее родной город - Алчевск.

За последние восемь лет он заметно опустел. В августе очередной снаряд прилетел и в дом Ани. Большинство квартир выгорело дотла. Люди лишились единственного крова. Погибла соседка-пенсионерка и маленький ребенок. И все это - на глазах ранимой чуткой девочки. Но Аня продолжает верить в добро и мечтать о чем-то хорошем.

Также с детьми из Луганской и Донецкой народных республик спели Дмитрий Харатьян и Наташа Королева.