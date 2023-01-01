«Песня добрая - мы не плачем»: Королева и Харатьян спели с детьми из ЛНР и ДНР

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Дети Донбасса в Новый год спели с народным артистом РФ Дмитрием Харатьяном и заслуженной артисткой РФ Наташей Королевой в эфире «Звезды».

Харатьян выступил вместе с Ильей из поселка Марковка Луганской Народной Республики. Они исполнили песню «Гардемарины». Семье мальчика повезло - Марковку освободили одной из первых, в конце февраля. Их дом уцелел, но в детских воспоминаниях навсегда останутся ужас сырого погреба и грохот прилетов.

Но фоне беды случилось настоящее чудо. Когда неподалеку разбомбили питомник, к дому, где живет Илья, прибилась собака. На семейном совете было решено, что пса обязательно нужно спасать. И теперь у Илюши есть хвостатый компаньон - Джесси.

Илья младший в семье. У него есть два брата. Все трое - мужчины с характером. Но при этом - верные товарищи и опора друг для друга. Может быть, поэтому Илья так любит фильмы и песни о настоящей благородной дружбе и преданности.

А Наташа Королева спела «Маленькую страну» с Софией Жиронкиной из города Кировское ДНР. Девочке с раннего детства пришлось вместе с семьей прятаться в сыром подвале от обстрелов украинской артиллерии. Это отложило отпечаток на всю ее жизнь.

Спустя полгода родители Софии решили перебираться к родственникам в Липецкую область. По дороге в Россию на одной из железнодорожных станций во время остановки, рабочие стали простукивать колеса на исправность. Трехлетняя София закричала: «Мама, бахают, надо в подвал бежать».

Находиться вдали от дома Жиронкины не смогли и еще через полгода вернулись обратно. После начала специальной военной операции дядя Софии пошел добровольцем, чтобы защитить свою «маленькую страну», которая теперь - часть нашей необъятной Родины.

Ранее дети из Луганска и Бердянска спели с Александром Маршалом и Николаем Расторгуевым в эфире «Звезды».