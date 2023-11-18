Эксперт Овчинников заявил, что новый запуск Starship выполнил программу минимум

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Несмотря на взрыв ступени Starship, испытательный полет космического корабля выполнил программу минимум. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

«В первую очередь нужно понимать, что сейчас этот испытательный полет выполнил программу минимум, то есть это отработка горячего разделения, и штатно работали двигатели первой ступени - это показатель того, что работу над ошибками провели. У них не стояла задача выхода на орбиту, то есть ожидалось, что будут осуществлены посадки, более-менее цивилизованное возвращение ступеней на поверхность воды, но этого ничего не происходит. Телеметрия еще будет разбираться. То, что мы видели, - это огромный шаг вперед, который они сделали», - сказал он.

Эксперт добавил, что этот запуск можно считать «более-менее удачным», отметив, что во время внештатных ситуаций специалисты получают колоссальный объем данных для размышлений.

«А сейчас еще больше они получили. В прошлый раз ошибки были с синхронной работой двигателя, с разделением ступеней. И когда уже вышли за пределы 100 км, за линию Кармана уже вышли, и 148 км - это апогей полета. Получается, что так или иначе свои задачи решил», - рассказал собеседник телеканала.

Овчинников подчеркнул, что из трансляции мало что можно понять, теперь специалисты будут проводить анализ.