В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Овчинников заявил, что новый запуск Starship выполнил программу минимум

Максим Крюков
18:12 18.11.2023
По мнению специалиста по космическим аппаратам Ильи Овчинникова, в SpaceX получили колоссальный объем данных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Несмотря на взрыв ступени Starship, испытательный полет космического корабля выполнил программу минимум. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

«В первую очередь нужно понимать, что сейчас этот испытательный полет выполнил программу минимум, то есть это отработка горячего разделения, и штатно работали двигатели первой ступени - это показатель того, что работу над ошибками провели. У них не стояла задача выхода на орбиту, то есть ожидалось, что будут осуществлены посадки, более-менее цивилизованное возвращение ступеней на поверхность воды, но этого ничего не происходит. Телеметрия еще будет разбираться. То, что мы видели, - это огромный шаг вперед, который они сделали», - сказал он.

Эксперт добавил, что этот запуск можно считать «более-менее удачным», отметив, что во время внештатных ситуаций специалисты получают колоссальный объем данных для размышлений.

«А сейчас еще больше они получили. В прошлый раз ошибки были с синхронной работой двигателя, с разделением ступеней. И когда уже вышли за пределы 100 км, за линию Кармана уже вышли, и 148 км - это апогей полета. Получается, что так или иначе свои задачи решил», - рассказал собеседник телеканала.

Овчинников подчеркнул, что из трансляции мало что можно понять, теперь специалисты будут проводить анализ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу в Белгородской области, два человека ранены
18:23 В стране и мире
Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
17:38 В стране и мире
Эрдоган вновь пообещал наказать Израиль за военные преступления в Газе
16:51 В стране и мире
Видео
В МЧС сообщили, что очередной спецборт доставит из Каира в Москву 120 граждан РФ
10:50 В стране и мире
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат
Популярное
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.