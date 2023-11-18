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Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты

Анна Назайкина
Олег Лавров
16:33 18.11.2023
Ранее сообщалось, что освободился киллер Ореховского ОПГ Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жены заключенных в исправительной колонии №9 считают, что киллера Сашу Солдата перевезли в другую тюрьму, чтобы оттуда выпустить, так как он «боится».

«Выпустили его, как говорят, с другого лагеря...просто вывезли...В четверг. Значит, он попросил защиты. И все, под прикрытие, он же тоже боится. Вариантов других нет, не будут его здесь держать», - сказали они корреспонденту «Звезды».

Ранее стало известно, что киллер Ореховского ОПГ Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат, освободился из тюрьмы. Напомним, суд приговорил его к 24 годам лишения свободы за 22 доказанных убийства.

Одно из самых громких - ликвидация знаменитого наемного убийцы из 90-ых Александра Солоника, трижды совершившего побег из-под стражи, в том числе из СИЗО «Матросская тишина».

Годы своего заключения Саша Солдат провел в исправительной колонии №9 на окраине Тверской области. Срок Пустовалова истек 18 ноября, но, по некоторым данным, его здесь нет уже с четверга.

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