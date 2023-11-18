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На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ «Саша Солдат»

Сергей Лебедев
10:50 18.11.2023
Пустовалову на три года назначили административный надзор и ограничения.
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ «Саша Солдат»
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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В России освободили из заключения бывшего участника Ореховской преступной группировки и одного из самых известных киллеров 90-х годов Александр Пустовалов известный, как «Саша Солдат». Он отбывал наказание в Тверской области в исправительной колонии №9.

Мужчина был признан виновным в убийстве около тридцати человек, включая милиционеров. В криминальном мире «Сашу Солдата» знали как хладнокровного убийцу

Отмечается, что во время заключения он был злостным нарушителем порядка. Пустовалову назначили административный надзор и ограничения на три года.

Ему запретили покидать Москву и находиться вне дома с десяти часов вечера до шести утра. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

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