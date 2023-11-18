В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

Дипломату заявлен решительный протест в связи с внесением Госзагрансобственности в санкционный список.

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В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Й.Чистецки. Дипломату объявлен решительный протест в связи с внесением Госзагрансобственности в санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии, сказано в сообщении дипведомства на сайте МИД.

Решение о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список было принято 15 ноября.

При этом жестко указывается на недопустимость подобного правового произвола.

Российская сторона задействует все способы для защиты своих законных интересов. Не исключается принятие ответных мер в отношение чешских имущественных активов в РФ.

Накануне чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. В Кремле заявили, что действия противозаконны и они не соответствуют международному праву. В случае формализации недружественных шагов Москва предпримет ответные шаги.