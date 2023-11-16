В стране и мире Песков заявил, что Россия ответит Чехии в случае заморозки госсобственности Сергей Лебедев Пресс-секретарь президента отметили, что заморозка собственности РФ противозаконна и не соответствует международному праву. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Москва предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут проводить заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, действия по заморозке собственности противозаконны. Они не соответствуют международному праву. «В случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», - подчеркнул Дмитрий Песков. Накануне чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский. Экспертное мнение и аналитика