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Песков заявил, что Россия ответит Чехии в случае заморозки госсобственности

Сергей Лебедев
14:19 16.11.2023
Пресс-секретарь президента отметили, что заморозка собственности РФ противозаконна и не соответствует международному праву.
Песков заявил, что Россия ответит Чехии в случае заморозки госсобственности
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Москва предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут проводить заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, действия по заморозке собственности противозаконны. Они не соответствуют международному праву.

«В случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Накануне чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

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