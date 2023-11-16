Песков заявил, что Россия ответит Чехии в случае заморозки госсобственности
Пресс-секретарь президента отметили, что заморозка собственности РФ противозаконна и не соответствует международному праву.
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Москва предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут проводить заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, действия по заморозке собственности противозаконны. Они не соответствуют международному праву.
«В случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», - подчеркнул Дмитрий Песков.
Накануне чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.