В стране и мире Смерть двух россиян в Индии, предварительно, не была насильственной Максим Крюков В посольстве России в Индии заявили, что сейчас идет следствие, дипмиссия поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата Химачал-Прадеш. © Фото: Saqib Majeed, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Смерть двух граждан России в Индии, по предварительной информации, не носила насильственного характера. Об этом сообщили в посольстве РФ со ссылкой на местную полицию. Сегодня стало известно, что в округе Куллу штата Химачал-Прадеш в термальном бассейне нашли тела двух российских туристов - 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Издание The Times of India сообщило, что рядом с телами были обнаружены мобильные телефоны, паспорта и записка, в которой было написано, что все вещи необходимо передать в посольство. На теле мужчины были порезы. «Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», - передает сообщение дипмиссии РИА Новости. В диппредставительстве добавили, что в настоящее время идет следствие, отметив, что российские дипломаты находятся в плотном контакте с правоохранительными органами штата. Экспертное мнение и аналитика