В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Смерть двух россиян в Индии, предварительно, не была насильственной

Максим Крюков
15:34 18.11.2023
В посольстве России в Индии заявили, что сейчас идет следствие, дипмиссия поддерживает плотный контакт с правоохранительными органами штата Химачал-Прадеш.
Смерть двух россиян в Индии, предварительно, не была насильственной
© Фото: Saqib Majeed, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Смерть двух граждан России в Индии, по предварительной информации, не носила насильственного характера. Об этом сообщили в посольстве РФ со ссылкой на местную полицию.

Сегодня стало известно, что в округе Куллу штата Химачал-Прадеш в термальном бассейне нашли тела двух российских туристов - 37-летнего мужчины и 21-летней девушки. Издание The Times of India сообщило, что рядом с телами были обнаружены мобильные телефоны, паспорта и записка, в которой было написано, что все вещи необходимо передать в посольство. На теле мужчины были порезы.

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», - передает сообщение дипмиссии РИА Новости.

В диппредставительстве добавили, что в настоящее время идет следствие, отметив, что российские дипломаты находятся в плотном контакте с правоохранительными органами штата.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 В стране и мире
Пашинян: основные принципы мира с Азербайджаном согласованы
14:28 В стране и мире
Дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, тушившего Вечный огонь в Москве
14:05 В стране и мире
В армии Израиля заявили, что приказа покинуть больницу «Аш-Шифа» не было
14:05 В стране и мире
Видео
Ученые считают, что извержение в Гриндавике может пройти с фонтанированием огня
10:50 В стране и мире
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат
Популярное
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.