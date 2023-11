В стране и мире В термальном бассейне на севере Индии нашли обнаженные тела двух россиян Сергей Лебедев Полицейские проверяют две версии гибели: самоубийство и передозировка наркотиками. © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press Читайте нас на: В минувший четверг вечером в округе Кулу штата Химачал-Прадеш на севере Индии в термальном бассейне обнаружили тела двух российских туристов - 37 летнего мужчины и 21-летней женщины. Об этом сообщает The Times of India. Отмечается, что рядом с телами полицейские нашли мобильные телефоны, паспорта и записку, в которой говорится, что все вещи необходимо передать в посольство. На теле мужчины обнаружили порезы. «Изначально мы подозревали, что это двойное убийство. Но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиками», - говорят в полиции. Сейчас правоохранители проверяют все версии. Тела направили на вскрытие в больницу. Российское посольство уже проинформировано о случившемся. Экспертное мнение и аналитика