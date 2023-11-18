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Пашинян: основные принципы мира с Азербайджаном согласованы

Ирина Егорова
14:57 18.11.2023
Договоренности были достигнуты при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.
Пашинян: основные принципы мира с Азербайджаном согласованы
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Армения договорилась с Баку об основных принципах мирного соглашения. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана в Брюсселе», - цитирует его слова ТАСС.

Шарль Мишель также предложил Баку обмен пленными по принципу «всех на всех».

Первым принципом является взаимное признание территориальной целостности. Баку признает территорию Армении площадью 29 тыс. кв. км, а Ереван, в свою очередь, территорию Азербайджана - 86 тыс. кв. км.

Второй принцип заключается в согласии сторон в проведении делимитации границы на основании Алма-Атинской декларации. Обе стороны исходят из того, что административные границы республик СССР уже являются государственными границами стран и признаются их нерушимость.

Третьим принципом армянский премьер назвал открытие региональных коммуникаций на основе равенства и взаимности. Они действуют под юрисдикцией проходимых стран.

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