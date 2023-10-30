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Премьер Армении назвал три основных принципа мирного договора с Азербайджаном

Анна Ушакова
12:13 30.10.2023
Если Армения и Азербайджан будут и дальше привержены согласованным принципам, мирный договор будет подписан.
Премьер Армении назвал три основных принципа мирного договора с Азербайджаном
© Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости
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В рамках разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы три основных принципа. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Если обе страны и будут и дальше привержены согласованным принципам, в скором времени мирный договор будет подписан.

Первым принципом является взаимное признание территориальной целостности. Баку должен признать территорию Армении площадью 29 тыс. кв.км, а Ереван, в свою очередь, территорию Азербайджана — 86 тыс. кв. км.

Второй принцип заключается в согласии сторон провести делимитацию границы на основании Алма-Атинской декларации. Обе стороны должны исходить из того, что административные границы республик СССР уже являются государственными границами стран и следует признать их нерушимость.

Третьим принципом армянский премьер назвал открытие региональных коммуникаций на основе равенства и взаимности. Они должны действовать под юрисдикцией проходимых стран.

Ранее Главы МИД РФ и Азербайджана в ходе телефонных переговоров обсудили состоявшееся в Тегеране заседание министров иностранных дел в рамках региональной платформы «3+3», оценили результаты работы в этом формате и пришли к выводу о том, что в качестве рычага для нормализации отношений Азербайджана и Армении можно использовать уже имеющийся фундамент соглашений.

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