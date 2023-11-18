В армии Израиля заявили, что приказа покинуть больницу «Аш-Шифа» не было

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В Армии обороны Израиля заявили, что не отдавали приказа об эвакуации больницы «Аш-Шифа». Однако по просьбе директора медцентра израильские военные согласились расширить усилия по эвакуации и оказали содействие в их проведении, заявили в ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ ни разу не отдавал приказа об эвакуации пациентов или медицинских бригад», - говорится в сообщении.

Сегодня утром израильские военные удовлетворили просьбу директора дать возможность дополнительным жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту, сообщили в израильской армии.

Медицинский персонал останется в больнице для оказания поддержки пациентам, которые не смогут эвакуироваться. Накануне ночью Армия обороны Израиля предоставила больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что армия Израиля дала больнице «Аш-Шифа» час на эвакуацию. Из больницы якобы должны были быть выведены сотрудники и раненые, а также беженцы. При этом медики ссылались на отсутствие автотранспорта.