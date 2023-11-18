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Al Jazeera: армия Израиля дала больнице «Аш-Шифа» час на эвакуацию

Владимир Рубанов
10:35 18.11.2023
Врач считает, что эвакуировать всех людей за это время невозможно, среди пациентов, медиков и беженцев царит паника.
Al Jazeera: армия Израиля дала больнице «Аш-Шифа» час на эвакуацию
© Фото: IMAGO, Saeed Jaras apaimages, Global Look Press
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Израильская армия дала больнице «Аш-Шифа» один час на эвакуацию, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на врача медцентра. Из больницы должны быть выведены сотрудники и раненые, передает телеканал Al Hadath. Врач добавил, что медики не покинут больницу, кроме как с пациентами. Кроме того, в больнице находятся беженцы.

Врач считает, что эвакуировать всех людей за один час невозможно, сообщает Al Jazeera. Он назвал происходящее кризисом. Израильская армия не предоставила никаких решений, транспортных средств, топлива для машин скорой помощи или автомобилей для перевозки пациентов, недоношенных детей и перемещенных семей на юг, как им приказано.

Среди пациентов, медицинского персонала и семей беженцев госпиталя царит сильная паника, сообщает телеканал.

Ранее то же самое происходило с больницей «Аль-Кудс», и в конце концов врачам пришлось эвакуировать пациентов на больничных койках и толкать их по улице, говорится в сообщении. В больнице «Аш-Шифа» ситуация иная, потому что там более 300 пациентов. Большинство из них находятся в критическом состоянии и не могут доехать на койках на юг.

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