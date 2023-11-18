Дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, тушившего Вечный огонь в Москве

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В Москве завели уголовное в отношении 49-летнего мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу. Мужчина пытался затушить огонь, используя бутылку с неизвестной жидкостью.

Также разбросал венки, расположенные возле подножия Вечного огня.