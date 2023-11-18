В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Поклонной горе мужчина пытался залить Вечный огонь

Владимир Рубанов
11:02 18.11.2023
49-летний мужчина вылил в огонь жидкость из пластиковой бутылки.
На Поклонной горе мужчина пытался залить Вечный огонь
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве задержали человека, который минувшей ночью пытался залить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора», сообщает столичная прокуратура. 49-летний мужчина вылил в него жидкость из пластиковой бутылки.

Мужчина разбросал и повредил венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Этого человека задержали, в ближайшее время суд вынесет решение о его аресте.

Возбуждено дело по статье о повреждении памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны. Максимальная санкция по этой статье - 5 лет лишения свободы. Расследование передано из полиции в СК РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:35 В стране и мире
Al Jazeera: армия Израиля дала больнице «Аш-Шифа» час на эвакуацию
09:29 В стране и мире
Disney, Apple и IBM остановили размещение рекламы в X после заявлений Маска
09:02 В стране и мире
Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией
08:53 В стране и мире
МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Алексашенко*
08:11 В стране и мире
Видео
На трассе Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница
Популярное
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.