На Поклонной горе мужчина пытался залить Вечный огонь

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В Москве задержали человека, который минувшей ночью пытался залить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора», сообщает столичная прокуратура. 49-летний мужчина вылил в него жидкость из пластиковой бутылки.

Мужчина разбросал и повредил венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Этого человека задержали, в ближайшее время суд вынесет решение о его аресте.

Возбуждено дело по статье о повреждении памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны. Максимальная санкция по этой статье - 5 лет лишения свободы. Расследование передано из полиции в СК РФ.