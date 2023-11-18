Ученые считают, что извержение в Гриндавике может пройти с фонтанированием огня

Установить, когда именно случится следующее извержение, специалистам пока не удается, однако такие сейсмособытия точно будут, считает специалист Дэвид Пайл.

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Город Гриндавик в Исландии покроется трещинами, а вулкан Фаградальсфьялль может продолжить извергаться еще в течение многих лет, передает агентство Associated Press, ссылаясь на профессора Оксфордского университета Дэвида Пайла.

Он считает, что та расщелина, которая образовалась прямо посреди города, дала возможность ученым понять происходящее. Речь идет о процессе разрыва плит, который длится многие миллионы лет.

Как итог - трескаются скалы, что в свою очередь открывает путь магме наверх, и она еще больше раскрывает эти разломы.

«У вас есть процесс разрыва плит, и, с геологической точки зрения, то, что происходит, когда эти плиты расходятся, приводит к плавлению горных пород внутри земли», - приводит агентство слова Пайла.

По словам ученого, если извержение произойдет, оно будет походим на предыдущие в этом регионе.

«Возможно, произойдет какое-то весьма яркое, то, что мы называем фонтанированием огня, но большая часть активности будет весьма геологически весьма умеренной», - считает он.

Установить, когда именно случится следующее извержение, специалистам пока не удается, однако такие сейсмособытия точно будут, убежден Дэвид Пайл. Это будет продолжаться в течение многих лет или даже десятилетий.