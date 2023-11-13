В РАН рассказали, чем грозит извержение вулкана исландскому городу Гриндавик

Обычно извержения вулкана в этом регионе страны выглядят очень зрелищно - образуются трещины с небольшими лавовыми фонтанами, отметил эксперт.

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В исландском городе Гриндавик могут быть перерезаны коммуникации из-за извержения вулкана Рейкьянес. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор РАН, директор Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана Павел Плечов.

Ранее в СМИ утверждалось, что населенный пункт может быть полностью разрушен из-за стихии. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей, в регионе ввели режим чрезвычайного положения.

«Там обычно извержения трещинного типа, они не очень опасны. Единственное, что лавовые потоки могут перерезать коммуникации», - сказал он.

По словам Плечова, обычно извержения вулкана в этом регионе выглядят очень зрелищно - образуются трещины с небольшими лавовыми фонтанами, однако большой опасности это не представляет.

«Там рядом курорты, это самое обжитое место Исландии, именно поэтому и волнуются всякие службы спасения, потому что там много курортов, там много деревень», - добавил он.

Некоторые ученые предположили, что извержение может начаться и на дне океана и приведет к образованию огромного облака пепла. Однако профессор Плечов заявил, что вода, наоборот, предохраняет город от выброса пепла, являясь щитом.