МО РФ: уничтожены арсеналы боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях
Склады располагались в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области.
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Российские военные уничтожили два арсенала боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны России.
Ликвидированные склады располагались в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области, говорится в сообщении.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.