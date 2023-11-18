В стране и мире Палестино-израильский конфликт Al Jazeera: израильская армия атаковала центр для пожилых людей в Газе Ян Брацкий В результате атаки ЦАХАЛ на больницу и дом для пожилых погиб его директор. © Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Армия обороны Израиля нанесла удар по центру для пожилых людей «Аль-Вафа», сообщил телеканал Al Jazeera. В результате бомбардировки погиб директор центра. «Израиль подверг бомбардировке больницу и дом для пожилых людей "Аль-Вафа" в городе Аз-Захра», - сообщил телеканал. Действия Израиля в секторе Газа возмутили президента Палестины Махмуда Аббаса, который ранее в ходе выступления по случаю 35-летия Декларации палестинской независимости назвал действия Тель-Авива войной против национальной идентичности палестинцев и самого факта их существования. Также он заявил о геноциде против народа Газы. Экспертное мнение и аналитика