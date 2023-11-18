Al Jazeera: израильская армия атаковала центр для пожилых людей в Газе
В результате атаки ЦАХАЛ на больницу и дом для пожилых погиб его директор.
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Армия обороны Израиля нанесла удар по центру для пожилых людей «Аль-Вафа», сообщил телеканал Al Jazeera. В результате бомбардировки погиб директор центра.
«Израиль подверг бомбардировке больницу и дом для пожилых людей "Аль-Вафа" в городе Аз-Захра», - сообщил телеканал.
Действия Израиля в секторе Газа возмутили президента Палестины Махмуда Аббаса, который ранее в ходе выступления по случаю 35-летия Декларации палестинской независимости назвал действия Тель-Авива войной против национальной идентичности палестинцев и самого факта их существования. Также он заявил о геноциде против народа Газы.