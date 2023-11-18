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Криминалист Игнатов считает, что Саша Солдат мог выйти из колонии тайно

Владимир Рубанов
12:12 18.11.2023
Александр Пустовалов никогда не был публичным человеком и не хотел общаться с прессой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Киллер Ореховской группировки Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, мог выйти из колонии тайно, поскольку никогда не хотел никакой шумихи вокруг себя, сказал «Звезде» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

«Он никогда не был публичным человеком, никогда не хотел общаться с прессой. Сколько было предложений было дать интервью - он везде отказывался. Он прекрасно понимал, что это будет ажиотаж, что приедет пресса, будет задавать ему вопросы. Он этого не хотел», - сказал Игнатов.

Бывший оперативник общался с Пустоваловым в 90-е годы, когда того задержали, и позже в тех местах, где он находился под следствием. Общаться с Сашей Солдатом было очень интересно, считает Игнатов, потому что человек он разносторонний, начитанный, разбирается во многих вещах.

«Особенно в музыке. Ему бы только музыкальным критиком быть. Он учился в Гнесинке и закончил ее. Он прекрасно играет на фортепьяно. Это не то что тупой бык, которому сказали: пойди убей, он пошел и убил, как Терминатор», - рассказал Игнатов.

Напомним, Пустовалов отбывал наказание в Тверской области в исправительной колонии №9 и вышел на свободу. Он был приговорен по трем приговорам в общей сложности к 24 годам и отсидел их все.

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