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Маск: соцсеть Х подаст «термоядерный» иск на выступившие против нее компании

Сергей Лебедев
11:30 18.11.2023
Миллиардер намерен судиться со СМИ и крупными корпорациями.
Маск: соцсеть Х подаст «термоядерный» иск на выступившие против нее компании
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press
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Социальная сет X (бывшая Twitter) в предстоящий понедельник подаст «термоядерный» иск в отношении средств массовой информации и всех, кто выступил против нее из-за скандала с «антисемитскими» высказываниями ее владельца. Об этом заявил Илон Маск.

«За долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», - написал американский миллиардер на своей странице в X.

Ранее крупные компании приостановили рекламу на платформе Илона Маска. В их числе Paramount, Disney, Paramount, Sony Pictures,  Warner Bros, IBM и Apple.

Эти решения приняли после публикации миллиардера, в которой он согласился с высказыванием пользователя о том, что еврейские общины распространяют «ту же диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них».

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