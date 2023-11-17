JP: власти и военные Израиля дискутируют о вторжении на юг сектора Газа

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В правительстве Израиля и ЦАХАЛ ведутся активные дискуссии о том, нужно ли начинать военную операцию в южной части сектора Газа или же дождаться промежуточного соглашения по заложникам. Об этом стало известно Jerusalem Post.

По данным газеты, сейчас идут переговоры об условиях соглашения, которое могло бы привести к паузе в боевых действиях и освобождению части заложников. При этом есть и естественные причины для временной остановки боевых действий.

Отмечается, что израильской армии для боевых действий на юге анклава необходимо изменить логистику. Это связано с тем, что потребуется вовлечь большое число сухопутных, морских и воздушных сил.

Напомним, недавно в ХАМАС заявили о своей готовности в любое время обменять удерживаемых движением женщин, детей и иностранцев при условии установления гуманитарного перемирия.