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Зеленский заявил о нехватке «натовских» снарядов из-за войны на Ближнем Востоке

Владимир Рубанов
09:48 17.11.2023
Текущих объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.
Зеленский заявил о нехватке «натовских» снарядов из-за войны на Ближнем Востоке
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press
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ВСУ ощущают нехватку артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит агентство AFP. Поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Склады со снарядами пусты по всему миру или на них есть минимум, при котором страна не может ничего дать, сказал Зеленский. Текущих объемов поставок от западных стран недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.

По его словам, США не отказывали Киеву в боеприпасах, но за них приходится конкурировать.

Ранее сообщалось, что после обострения палестино-израильского конфликта Пентагон отправит в Тель-Авив десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США, которые были предназначены для Украины.

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