В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Axios: США направят Израилю предназначенные для Украины 155-мм снаряды

Владимир Рубанов
21:46 19.10.2023
С начала 2023 года американцы начали изымать 155-мм артиллерийские снаряды из своих запасов в Израиле, чтобы отправить их на Украину.
Axios: США направят Израилю предназначенные для Украины 155-мм снаряды
© Фото: Cpl. Austin Fraley Keystone Press Agency Globallook Press
Читайте нас на:

Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на троих израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

Армия обороны Израиля и министерство обороны заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации со стороны «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы, сообщает издание.

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов с Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на боеспособность Украины. Но неясно, могут ли военные поставки США Киеву продолжаться, если война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

Предназначенные для Украины боеприпасы были частью арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами. С начала 2023 года американцы начали изымать 155-мм артиллерийские снаряды из этих запасов, чтобы отправить их на Украину. Тогда израильские военные заявили своему премьер-министру и министру обороны, что нет такого сценария, при котором Израилю понадобятся экстренные поставки снарядов.

Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но по соглашению между странами Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки с одобрения США. После атаки ХАМАС 7 октября израильские военные значительно увеличили использование артиллерии и в секторе Газа, и в стычках с «Хезболлой» на границе с Ливаном. ЦАХАЛ провел первоначальную оценку своих срочных потребностей в оружии и передал ее Пентагону.

По словам израильских чиновников, одним из запросов было вернуть десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения истощенных запасов США в Израиле на случай, если военным понадобится использовать снаряды в кратчайшие сроки. Израильские официальные лица заявили, что США согласились и отправят артиллерийские снаряды Израилю в ближайшие недели.

Американский военный чиновник сообщил Axios, что не может предоставить подробную информацию о конкретном оружии, отправляемом в Израиль. Он сказал, что министерство обороны и транспортное командование США обладают возможностями оказывать поддержку Израилю, а также другим странам.

В ходе своего визита в Тель-Авив 18 октября президент США Джо Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением
17:58 В стране и мире
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
17:37 В стране и мире
Видео
Самолет ВВС Израиля ударил по террористам в лагере беженцев Нур-Шамс
17:19 Спорт
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России
17:10 В стране и мире
Видео
Американский военный самолет доставил в Израиль партию броневиков
Популярное
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.