Axios: США направят Израилю предназначенные для Украины 155-мм снаряды

С начала 2023 года американцы начали изымать 155-мм артиллерийские снаряды из своих запасов в Израиле, чтобы отправить их на Украину.

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Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на троих израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

Армия обороны Израиля и министерство обороны заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации со стороны «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы, сообщает издание.

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов с Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на боеспособность Украины. Но неясно, могут ли военные поставки США Киеву продолжаться, если война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

Предназначенные для Украины боеприпасы были частью арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами. С начала 2023 года американцы начали изымать 155-мм артиллерийские снаряды из этих запасов, чтобы отправить их на Украину. Тогда израильские военные заявили своему премьер-министру и министру обороны, что нет такого сценария, при котором Израилю понадобятся экстренные поставки снарядов.

Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но по соглашению между странами Израиль может использовать эти боеприпасы в сценарии войны в короткие сроки с одобрения США. После атаки ХАМАС 7 октября израильские военные значительно увеличили использование артиллерии и в секторе Газа, и в стычках с «Хезболлой» на границе с Ливаном. ЦАХАЛ провел первоначальную оценку своих срочных потребностей в оружии и передал ее Пентагону.

По словам израильских чиновников, одним из запросов было вернуть десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения истощенных запасов США в Израиле на случай, если военным понадобится использовать снаряды в кратчайшие сроки. Израильские официальные лица заявили, что США согласились и отправят артиллерийские снаряды Израилю в ближайшие недели.

Американский военный чиновник сообщил Axios, что не может предоставить подробную информацию о конкретном оружии, отправляемом в Израиль. Он сказал, что министерство обороны и транспортное командование США обладают возможностями оказывать поддержку Израилю, а также другим странам.

В ходе своего визита в Тель-Авив 18 октября президент США Джо Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда».