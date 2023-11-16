При нападении со стрельбой на КПП под Иерусалимом пострадали семь человек

© Видео: ramallahnew, Telegram © Фото: ramallahnew, Telegram

Как минимум семь человек пострадали при нападении со стрельбой на КПП под Иерусалимом сегодня, 16 ноября, говорится в сообщении израильской полиции.

Как утверждается, трех злоумышленников, устроивших нападение, удалось нейтрализовать.

«Они приехали на подозрительном автомобиле и открыли огонь по нашим силам», - заявили силовики.

Было добавлено, что всех пострадавших к настоящему моменту эвакуировали медики, чтобы оказать им помощь.

В настоящий момент движение через контрольно-пропускной пункт не осуществляется. Сейчас там работают полиция и саперы.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила, что начала военную операцию в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа», которую, по данным ЦАХАЛ, в военных целях использует ХАМАС.