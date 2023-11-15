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Михалков рассказал, каким будет «русский Оскар»

Максим Крюков
21:42 15.11.2023
По словам народного артиста РСФСР, аналогом «Оскара» будет премия Евразийской киноакадемии бриллиантовая бабочка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Аналог американской кинопремии Оскар должен появиться в Евразийской киноакадемии. Об этом заявил режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Должен появиться, Бог даст, в Евразийской академии. То есть это будет не русский "Оскар", а евразийский "Оскар"», - сказал он в беседе со «Звездой».

По словам председателя Союза кинематографистов РФ, это академия, куда должны войти Китай, Индия, Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Это будет мощный, большой, дорогой "Оскар". Но он не будет называться "Оскаром", ну аналог его - бриллиантовая бабочка», - отметил кинорежиссер.

В мае прошлого года Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и вручать лауреатам награду, сравнимую с американским «Оскаром». Президент Московского международного кинофестиваля также призвал зафиксировать призовой фонд в размере 3-5 миллионов рублей и рассказал, что статуэткой будет бриллиантовая бабочка.

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