В стране и мире Михалков рассказал, каким будет «русский Оскар» Максим Крюков По словам народного артиста РСФСР, аналогом «Оскара» будет премия Евразийской киноакадемии бриллиантовая бабочка. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Аналог американской кинопремии Оскар должен появиться в Евразийской киноакадемии. Об этом заявил режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков. «Должен появиться, Бог даст, в Евразийской академии. То есть это будет не русский "Оскар", а евразийский "Оскар"», - сказал он в беседе со «Звездой». По словам председателя Союза кинематографистов РФ, это академия, куда должны войти Китай, Индия, Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ). «Это будет мощный, большой, дорогой "Оскар". Но он не будет называться "Оскаром", ну аналог его - бриллиантовая бабочка», - отметил кинорежиссер. В мае прошлого года Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и вручать лауреатам награду, сравнимую с американским «Оскаром». Президент Московского международного кинофестиваля также призвал зафиксировать призовой фонд в размере 3-5 миллионов рублей и рассказал, что статуэткой будет бриллиантовая бабочка. Экспертное мнение и аналитика