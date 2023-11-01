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Al Jazeera: в секторе Газа произошло «полное прерывание» сервисов связи

Анна Ушакова
07:06 01.11.2023
Прерывание работы сервисов вызвано отключением международных линий связи, которые ранее были переподключены.
Al Jazeera: в секторе Газа произошло «полное прерывание» сервисов связи
© Фото: IDF XinHua Globallookpress
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Телекоммуникационная компания в Палестине сообщила о полном прерывании связи в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Paltel сообщила, что произошло "полное прерывание" сервисов в секторе Газа» — передает телеканал.

Al Jazeera добавила, Прерывание работы сервисов вызвано отключением международных линий связи, которые ранее были переподключены.

Недавно из-за обстрела сектора Газа израильской армией произошло полное отключение связи и интернета. В результате случившегося международные гуманитарные организации не смогли связаться со своими представителями в Газе. Позже Илон Маск предложил организациям, выполняющим гуманитарную миссию в Газе предоставить услуги связи через сеть Starlink.

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