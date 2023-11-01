В стране и мире Al Jazeera: в секторе Газа произошло «полное прерывание» сервисов связи Анна Ушакова Прерывание работы сервисов вызвано отключением международных линий связи, которые ранее были переподключены. © Фото: IDF XinHua Globallookpress Читайте нас на: Телекоммуникационная компания в Палестине сообщила о полном прерывании связи в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «Paltel сообщила, что произошло "полное прерывание" сервисов в секторе Газа» — передает телеканал. Al Jazeera добавила, Прерывание работы сервисов вызвано отключением международных линий связи, которые ранее были переподключены. Недавно из-за обстрела сектора Газа израильской армией произошло полное отключение связи и интернета. В результате случившегося международные гуманитарные организации не смогли связаться со своими представителями в Газе. Позже Илон Маск предложил организациям, выполняющим гуманитарную миссию в Газе предоставить услуги связи через сеть Starlink. Экспертное мнение и аналитика